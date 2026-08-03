Traffico passeggeri, superata la prova del primo grande esodo estivo: 120mila transiti senza criticità

Genova. Si è concluso con esito positivo il primo fine settimana caratterizzato dai massimi livelli di traffico passeggeri della stagione estiva nel porto di Genova. Nel corso del weekend sono stati movimentati complessivamente circa 120.000 passeggeri tra traffico crocieristico e traghetti, senza particolari criticità per la viabilità cittadina e portuale.

Il risultato è il frutto di un lavoro di pianificazione avviato nei mesi precedenti e dell’attività del tavolo tecnico promosso e coordinato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che riunisce tutti i soggetti istituzionali e operativi coinvolti nella gestione dei flussi passeggeri.

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