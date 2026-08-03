Tragedia in stazione ad Albisola, mercoledì l’ultimo saluto a Simone Scarrà

Genova. Si terrà mercoledì 5 agosto alle 11:30, nella Chiesa di Santa Maria dei Servi in via Cecchi il funerale di Simone Scarrà, il ragazzo di 23 anni travolto e ucciso da un treno in transito all’alba di sabato alla stazione di Albisola. E saranno tanti gli amici di Simone e della sua famiglia a volerlo salutare per l’ultima volta.

La tragedia è avvenuta forse per una distrazione, che avrebbe fatto sporgere il giovane trovo in avanti sulla banchina mentre aspettava che il suo amico tornasse con la colazione. Simone e un gruppo di coetanei, tutti di Genova, avevano passato la serata in discoteca, al Golden Beach. Un venerdì sera spensierato dall’esito tanto assurdo quanto devastante.

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