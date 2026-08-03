Una notte con gli antichi romani: il museo di Luni apre sotto le stelle

Una visita fuori dall’ordinario, quando il museo cambia volto e la storia sembra riemergere dal silenzio della sera. Mercoledì 5 agosto il Museo Archeologico Nazionale di Luni prolunga l’apertura per accompagnare i visitatori alla scoperta dell’antica Luna attraverso un percorso guidato tra reperti e testimonianze del passato. L’iniziativa, inserita nel programma estivo LUN’Aria 2026, propone una serie di visite guidate accompagnate da un archeologo, per scoprire e approfondire la storia dell’antica Luna attraverso un percorso coinvolgente e adatto a tutti. Gli appuntamenti sono in programma alle 19.30, 20, 21.30 e 22. La partecipazione alla visita è inclusa nel biglietto di ingresso al museo (escluso l’anfiteatro): il costo è di 5 euro per il biglietto intero e 2 euro per il ridotto, mentre l’accesso è gratuito per i minori di 18 anni e per gli aventi diritto secondo la normativa vigente.

La prenotazione è obbligatoria.

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