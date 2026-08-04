Brugnato: il sax di Thomas Luti e il pianoforte di Nicolò Ricci in concerto

Da Comunicazione Società dei Concerti della Spezia

Far risuonare la grande musica abbattendo ogni barriera tra il palcoscenico e la platea: è questa la cifra stilistica del nuovo appuntamento promosso dalla Società dei Concerti della Spezia, che venerdì 7 agosto, alle ore 21:00, porta nel suggestivo Chiostro del Museo Diocesano di Brugnato il duo formato da Thomas Luti al sassofono e Nicolò Ricci al pianoforte. Un concerto concepito non come una formale esecuzione accademica, ma come un itinerario narrativo ed eclettico in cui il virtuosismo strumentale si intreccia al dialogo diretto con il pubblico, guidato dagli stessi artisti alla scoperta di aneddoti, retroscena e curiosità sui brani in programma.

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