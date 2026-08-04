Canale Lunense, la portata del Magra non preoccupa ma gli agricoltori sono in difficoltà per la siccità

Il Consorzio Canale Lunense ha incontrato i rappresentanti di Coldiretti, Cia Agricoltori Italiani, Confagricoltura e Terraviva per fare il punto sulla disponibilità idrica del fiume Magra e sulle prospettive della stagione irrigua. Alla riunione hanno partecipato la presidente Francesca Tonelli, il direttore Corrado Cozzani e il vicepresidente Lucio Petacchi.

Il quadro delineato durante l’incontro ha confermato che la capacità di prelievo non è ancora compromessa, ma ha evidenziato anche la fragilità di un sistema totalmente dipendente dalla portata del fiume. Gli interventi di ammodernamento della rete realizzati negli ultimi anni hanno migliorato la distribuzione e ridotto le dispersioni, consentendo di affrontare meglio le criticità rispetto alle crisi del 2017 e del 2022, ma non rappresentano l’unica soluzione.

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