Carico di bici rubate bloccato in porto: la Polizia Locale lo rintraccia grazie a un gps

Genova. Un dispositivo di geolocalizzazione nascosto nel manubrio di una bicicletta rubata ha consentito alla Polizia Locale di Genova di sventare l’esportazione all’estero di un ingente carico di bici di alta gamma, recuperando complessivamente 18 bici e numerosi componenti da competizione, per un valore stimato in diverse centinaia di migliaia di euro.

Un cittadino marocchino è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l’accusa di ricettazione. L’operazione ha avuto origine nella mattinata di lunedì, quando un cittadino residente a Torino, vittima del furto della bicicletta avvenuto il 30 luglio scorso, ha segnalato che il dispositivo di localizzazione nascosto all’interno del manubrio continuava a trasmettere la propria posizione dall’area portuale di Genova.

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