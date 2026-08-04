Ceriale, Mambrin: “Mercato di grande lavoro, ora parla il campo”

È iniziata la nuova stagione anche per il Ceriale. Dopo settimane dedicate alla costruzione della rosa, è arrivato il momento di spostare l’attenzione sul campo. Mister Marco Mambrin ha fatto il punto sul lavoro svolto durante l’estate, soffermandosi sul mercato, sullo staff e sulle aspettative in vista del campionato.

“È stata un’estate di grande lavoro insieme a Enzo Gaudino, Francesco Bellinghieri e Federico Fazio. Ci siamo confrontati tante volte, con riunioni e incontri continui. Siamo soddisfatti del lavoro fatto e la società, con il presidente, ci è sempre stata vicina. Adesso però arriva la parte più bella: quella sul campo, che aspettavo con grande voglia”.

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