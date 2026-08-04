Consiglio regionale, l’ultima seduta prima delle vacanze “vola via” tra polemiche e riunioni ristrette

Genova. Doveva essere una giornata intensa in consiglio regionale, convocato oggi per l’ultima seduta prima della pausa estiva: al mattino discussione monotematica sulla nuova diga foranea del porto di Genova, al pomeriggio le interrogazioni alla giunta. Ma in pratica, al netto di tutte le interruzioni e dei dibattiti procedurali, i lavori d’aula sono durati poco più di un’ora per concludersi alle 17, rinviando a settembre decine di argomenti già inseriti all’ordine del giorno.

In apertura di seduta il presidente Stefano Balleari ha convocato l’ufficio di presidenza integrato per decidere la programmazione dei lavori. Sullo sfondo c’erano già le polemiche incrociate tra Bucci e l’opposizione per la volontà di portare in aula il tema della diga quando il governatore aveva già fissato le sue vacanze estive in barca a vela. Nel frattempo però la maggioranza, su pressione del Governo, ha chiesto di fissare a inizio settembre una seduta straordinaria sull’autonomia differenziata in vista della ratifica delle prime intese.

» leggi tutto su www.genova24.it