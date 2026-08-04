Doppia inaugurazione a Sarzana e Castelnuovo per la mostra diffusa di Jimenez Deredia

Due inaugurazioni in due giorni aprono ”Jiménez Deredia. La culla di un artista”, la mostra diffusa che dal 5 agosto al 31 ottobre porta le opere monumentali di uno dei maggiori scultori contemporanei a livello internazionale nei luoghi più rappresentativi della Val di Magra. Il primo appuntamento è mercoledì 5 agosto alle ore 19.00 alla Fortezza Firmafede, in Piazza Cittadella a Sarzana. Al termine dell’inaugurazione sarà possibile percorrere l’intero itinerario della mostra nel centro storico, ripensato come un museo a cielo aperto con questa nuova edizione di Sarzana Contemporanea. Si prosegue giovedì 6 agosto alle ore 19.00 a Castelnuovo Magra, al Castello dei Vescovi di Luni, dove sarà esposta un’opera dell’artista: un primo passo verso una visione unitaria della Val di Magra come sistema culturale, capace di superare i confini amministrativi.

Promossa dal Comune di Sarzana con il Comune di Castelnuovo Magra e con il patrocinio di Regione Liguria, la mostra segna il ritorno di Jiménez Deredia in una città a cui è legato da mezzo secolo. Primo artista latinoamericano la cui opera sia stata collocata nella Basilica di San Pietro, nel 1977 espose a Sarzana, nell’atrio del Palazzo Civico, in una delle sue prime mostre italiane: quasi cinquant’anni dopo, torna nella città che ne accompagnò gli esordi. Entrambe le inaugurazioni sono aperte alla cittadinanza.

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