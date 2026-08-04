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Economia

Entroterra, per le imprese liguri ancora disponibile bonus di 800mila euro

Entroterra, per le imprese liguri ancora disponibile bonus di 800mila euro

industria artigianato

Liguria. “Le imprese dell’entroterra ligure, che non avessero ancora chiesto ristoro per le spese di gestione sostenute nel 2024, possono ancora far richiesta del bonus di 3600 euro riconosciuto da Regione Liguria”. A dirlo è l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, intervenuto in Consiglio regionale in risposta all’interrogazione a risposta in aula presentata dai consiglieri Matteo Campora e Federico Bogliolo.

La misura, pensata per coprire i costi di affitto o delle utenze, ha già coinvolto 1141 imprese del commercio, dell’artigianato e dei servizi dei Comuni sotto i 5 mila abitanti. “Ci sono ancora fondi per circa 800 mila euro. Una dotazione che ci consente, potenzialmente, di sostenere ulteriori 200 imprese. Presentare domanda è molto semplice – aggiunge l’assessore – Basta compilare un modulo di autocertificazione su Filse, specificando gli importi sostenuti nel corso di quell’annualità”.

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