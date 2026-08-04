Gli annunci di lavoro della settimana: operai richiestissimi, tutte le proposte

Sono 118 i posti pubblicati dai Centri per l’impiego della Spezia e Sarzana questa settimana. Tra gli annunci sono presenti le richieste per 10 escavatoristi, 10 operai tirafili e 10 operai in possesso di patente C. Oltre a queste proposte se ne aggiungono nei settori dell’edilizia, della nautica e nel comparto navale, nel turismo, nei trasporti e nel commercio. Le condizioni contrattuali comprendono sia contratti a tempo determinato (in molti casi, con eventuale possibilità di stabilizzazione) sia contratti a tempo indeterminato. Per i meno esperti sono previsti contratti di apprendistato.Le offerte sono consultabili anche in questo pdf scaricabile. I dettagli dei singoli annunci sono disponibili sul sito regionale Formazione Lavoro.

Qualche consiglio per un buon curriculum. Prima di effettuare una candidatura, leggere bene i requisiti richiesti nell’annuncio e verificare di possedere tutti i requisiti richiesti. Aggiornare sempre il proprio curriculum vitae con le ultime esperienze lavorative, gli eventuali corsi di formazione seguiti e le competenze acquisite in linea col profilo per cui ci si candida. Un modello utile per compilare un buon cv è il formato Europass: un modello standard introdotto dalla Commissione Europea, che permette una lettura rapida e chiara delle competenze dei candidati, dando la possibilità di analizzare con facilità il profilo professionale. A questo link è possibile consultare la piattaforma e la guida gratuita per scrivere il proprio cv Europass.

Per gli aspiranti candidati: nel caso avessero problemi con lo Spid oppure con le candidature effettuate tramite il portale Formazione Lavoro, è possibile inviare per email la propria candidatura, inserendo il numero di riferimento dell’offerta ID e allegando il proprio curriculum aggiornato all’indirizzo mail del CPI indicato nell’annuncio: cpi.laspezia3@regione.liguria.it per quello spezzino e cpi.sarzana@regione.liguria.it per quello di Sarzana. In alternativa è possibile consegnare di persona il proprio curriculum direttamente presso il Centro per l’impiego.

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