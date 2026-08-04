I cuculli, street food ligure che profumano di aromatiche

I cuculli liguri sono tradizionali frittelle di strada a base di farina di ceci (oppure farina di grano, uova e latte, a seconda della variante locale). Profumati con erbe aromatiche come rosmarino, salvia ed erba cipollina, vengono fritti in olio bollente e serviti caldi, spesso nel classico cartoccio.

Le origini dei cuculli sono avvolte nel folklore e si intrecciano con la storia marinara e commerciale della regione. Secondo gli storici della gastronomia, i cuculli presentano chiare influenze arabe. In passato, il termine era spesso associato alla cucina povera e di recupero. Particolarmente diffusi tra il Genovesato e il Savonese, i cuculli venivano tradizionalmente consumati dagli operai, dai marinai e dai pescatori. Erano lo street food originale delle banchine del porto, fritte al momento nelle storiche sciamadde e servite avvolte nella carta paglia (chiamata in genovese peppià).

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