Il quartiere Fenarina conquista il primo Premio Eleganza di “Alassio in Bianco” 2026

Alassio. È il quartiere Fenarina ad aggiudicarsi il primo Premio Eleganza , il riconoscimento istituito per premiare la location che meglio ha saputo interpretare lo spirito della manifestazione “Alassio in Bianco” 2026, promossa dall’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio.

La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina nella Sala Consiglio del Palazzo Comunale di Alassio, dove l’assessore al Commercio Franca Giannotta ha accolto i partecipanti che hanno contribuito al successo dell’evento andato in scena lo scorso 29 luglio e la giuria, composta dalla giornalista Grazia Pitorri, dalla referente Confcommercio di Alassio e membro del direttivo del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping Marta Ferrario, da Franco Nicolosi, in rappresentanza dei ristoratori, e da Paola Boscione, titolare di Acqua di Alassio, la quale ha offerto un set di prodotti firmati “Acqua di Alassio” come omaggio ai vincitori.

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