Il sindaco Figoli: “L’associazionismo di Riccò del Golfo è il cuore pulsante della nostra comunità”

“Mi unisco al ringraziamento dei parroci di Polverara e Riccò del Golfo, Don Paolo Costa e di Don Alessandro Chiantaretto, per il gesto dell’Associazione sportiva di Polverara a vantaggio della parrocchia: una strada asfaltata non è poca cosa, anche quando è breve”. Lo afferma Loris Figoli, sindaco di Riccò del Golfo. “La scorsa domenica, alla Santa Messa di Polverara, don Paolo ricordava il volontariato, che ha messo a disposizione le risorse necessarie ad asfaltare la strada tra chiesa e cimitero. Giorni prima era don Alessandro che mi cercava, per ringraziare me: da subito ho chiarito che l’Ente non avesse alcun merito, ma non posso che confermare quale fortuna sia poter contare su comunità proattive e solidali!”.

“Laboratori didattici autogestiti, corsi di ricamo o campagne green nel contesto dello sport locale: un mondo che non si arrende alla massa e vince sfide ogni giorno. Tanto da aver realizzato un patto di comunità estremamente articolato e interconnesso, tra ASL e Distretto17. Oggi io mi permetto di fare un passaggio ulteriore, cogliendo l’occasione per riunire in questo abbraccio civico anche la Confraternita di Valdipino, le Comunità di Ponzò Camedone e Bovecchio coi tagliaerba, Quaratica e il Solstizio, l’Associazione di Casté e la Parrocchia di Valgraveglia per quanto fanno ogni giorno nel tener concretamente unite le collettività. Non solo Riccò in questo così ampio territorio fra due torrenti e due valli”.

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