Lavagna, il pnrr finanzia DAMAS: così il Comune potrà prevedere code e testare i cantieri

Lavagna. È presentato martedì mattina presso l’aula consiliare del Comune di Lavagna il progetto DAMAS (Data-driven Mobility Management and Simulation), l’innovativo sistema di analisi e gestione intelligente della viabilità urbana finanziato grazie ai fondi del PNRR. All’incontro erano presenti il Sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante, gli assessori Luca Sanguineti e Chiara Oneto e l’ingegner Francesco Rebora di EXIS Engineering Solutions, partner tecnologico dell’iniziativa.

L’obiettivo primario del progetto è quello di migliorare concretamente la viabilità cittadina basandosi su criteri reali, oggettivi e scientifici. Il nuovo sistema permetterà all’amministrazione di individuare e programmare le migliori soluzioni viabilistiche da attuare sul territorio, sia per esigenze temporanee — come la gestione del traffico in presenza di cantieri, lavori pubblici o grandi manifestazioni — sia per interventi permanenti e strutturali sulla rete stradale.

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