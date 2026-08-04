Lo Spezia su Shavy Resouf, potente ala destra del Martina

Ci sono anche gli occhi dello Spezia di Guido Angelozzi su Shavy Mathieu Resouf, ala destra del Martina che si è messo in luce lo scorso anno del campionato dilettanti. In scadenza di contratto nel 2027, il calciatore originario della Martinica, di passaporto francese, potrebbe lasciare la Puglia in questa sessione di mercato in caso non dovesse arrivare il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2027.

Attaccante esterno di grande fisico, dotato di una corsa potente, ha chiuso l’ultima stagione con 6 reti e 6 assist in 31 presenze. Cresciuto nel Le Havre, è arrivato in Italia nel 2023 passando da un campionato di Eccellenza con il Gela. Un infortunio lo ha parzialmente limitato nel 2024/25 mentre la scorsa stagione ha mostrato tutto il suo potenziale. Ha svolto il ritiro con il Martina, ma a 24 anni potrebbe essere arrivato il momento di cimentarsi con il professionismo.

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