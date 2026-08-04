L’ultimo test prima della Coppa: sabato lo Spezia ospita la Fezzanese a Follo

L’ultimo test prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia sarà contro la Fezzanese. Sabato lo Spezia ospiterà a Follo il club del presidente Stradini, neo promosso in Serie D e in attesa di conoscere gli avversari del proprio girone, nell’ultima amichevole prima dell’inizio della stagione. La sfida si disputerà al centro sportivo di Follo a porte chiuse.
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