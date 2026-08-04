Marinasco, musica nella chiesa parrocchiale: concerto per organo e tromba con Pasqualini e Bracco

Un appuntamento con la musica classica per trascorrere una serata d’estate all’insegna dell’arte e della bellezza. Questa sera, alle 21, la chiesa di Marinasco ospiterà un concerto per organo e tromba a ingresso libero, con protagonisti due musicisti di esperienza: Matteo Pasqualini all’organo e Andrea Bracco alla tromba. Il programma della serata proporrà brani di Stanley, Händel e Telemann, oltre al Magnificat di Johann Sebastian Bach, eseguito sull’organo Serassi del 1822, prezioso strumento storico custodito nella chiesa. Entrambi gli interpreti vantano una lunga attività concertistica in Italia e all’estero, oltre a diverse incisioni discografiche. Un’occasione per ascoltare dal vivo un repertorio di grande fascino in un contesto suggestivo, lontano dalla calura cittadina e immerso nell’atmosfera più fresca delle colline spezzine.

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