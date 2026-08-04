Nuova diga, firmato il protocollo di legalità per la fase B: nessuna impresa in cantiere senza controlli

Genova. È stato firmato oggi il protocollo di legalità per la realizzazione della Fase B della nuova diga foranea di Genova. A sottoscriverlo, per la struttura commissariale, il subcommissario per la ricostruzione di Genova Carlo De Simone e, per Regione Liguria, l’assessore con delega alle Infrastrutture e alla Nuova Diga Foranea – Fase B Giacomo Raul Giampedrone.

Il Protocollo, adottato in raccordo con la Prefettura di Genova (firmataria la prefetta Cinzia Torraco) e di Livorno (firmatario il prefetto Giancarlo Dionisi) e in continuità con quello già operativo per la Fase A dell’opera, costituisce il presidio di prevenzione antimafia e di tutela della legalità che accompagnerà l’intero ciclo di realizzazione della Fase B: dalla procedura di gara fino al certificato di ultimazione dei lavori.

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