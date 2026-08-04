Opere di urbanizzazione, il consiglio comunale approva il nuovo regolamento

Genova. Il consiglio comunale di Genova ha approvato oggi, con il sì della maggioranza e l’astensione dell’opposizione, il nuovo regolamento sulle opere di urbanizzazione collegate ai cantieri pubblici e privati. La proposta è stata elaborata dall’assessora all’Urbanistica Francesca Coppola che, nelle passate settimane, l’aveva esposta in commissione.

“Normalmente chi costruisce un’opera privata a Genova paga un onere al Comune per le opere di urbanizzazione. Che cosa sono? Sono le infrastrutture che collegano la città a quell’opera: strade, marciapiedi, parcheggi, fognature, e illuminazione. Interventi indispensabili per i quartieri. Prima il privato poteva evitare la tassa a patto di occuparsi direttamente di alcune opere, senza criteri chiari per la tutela reale delle esigenze pubbliche. Con l’approvazione da parte della maggioranza in consiglio comunale del nuovo regolamento per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi da parte dei privati, oggi rivediamo i casi in cui si potrà realizzare direttamente un’opera pubblica al posto del pagamento”, ha spiegato il consigliere Avs Lorenzo Garzarelli.

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