Palio del Golfo, Canaletto campione della sfilata in una serata di striscioni, sorrisi, premiazioni

La sfilata del Palio del Golfo ha trasformato il centro della Spezia in un grande spettacolo di colori, musica e tradizione, chiudendo la centunesima edizione della festa del mare. Sul palco di una gremita piazza Europa, ad aggiudicarsi il primo premio è stato il Canaletto, che, dopo aver perduto per un soffio la gara senior di domenica, si è tolto almeno la soddisfazione di conquistare la giuria con “Scontro tra i titani del 2000 metri”, una rappresentazione ispirata alla gara più lunga del canottaggio. “Da sempre, nel Palio del Golfo – si legge nella presentazione della rappresentazione -, gli eroi indiscussi sono i vogatori e le vogatrici di tutte le borgate. Un anno intero di sudore, dedizione e rinunce per dare il meglio di sé la prima domenica di agosto alla Morin. Quest’anno abbiamo voluto sottrarre i nostri atleti alla cronaca di una normale competizione sportiva per proiettarli nel mito. La sfida sui 2000 metri e sui tre giri di boa non è più solo una corsa contro gli altri armi, ma una titanica battaglia contro le forze della natura. Le quattro vasche si trasformano in uno scenario epico, dove figure fantastiche – gli “elementali” – faranno di tutto per affondare la barca gialla. Nei primi 500 metri il confronto è con l’elemento Acqua: flutti, cavalloni e creature marine creano il primo ostacolo. Doppiata la prima boa, fino ai 1000 metri, entra in gioco il Fulmine, che con lampi e saette tenta di spezzare il ritmo dei canottieri. Al secondo giro di boa, la furia del Vento si abbatte sullo scafo con turbini e trombe d’aria pronte a risucchiare l’imbarcazione. Infine, l’ultima frazione verso i 2000 metri, dove un Sole accecante mette a dura prova la resistenza degli eroi, ormai vicini al traguardo. Superando l’ultimo ostacolo, la Borgata sconfigge il rivale più duro di ogni competizione: il Tempo. L’avversario ineluttabile che scorre senza sosta, e che solo più valorosi possono fermare tagliando per primi il traguardo”. Il corteo dei gialli ha colpito per l’accuratezza dei costumi, la scenografia e la capacità di raccontare il tema scelto.















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