“Porto Venere, han detto i poeti…”, un verso di Giovando per festeggiare il Palio

È comparso a Porto Venere uno striscione dedicato alla vittoria del Palio del Golfo conquistata domenica alla Morin dall’armo portovenerese, che ha riportato il trofeo nella borgata dopo 49 anni dall’ultima affermazione.

“Porto Venere, han detto i poeti…” è la frase scelta per celebrare il successo, un omaggio all’incipit di “Oh bela Spezia”, la celebre canzone di Eugenio Giovando diventata negli anni uno dei simboli della tradizione spezzina.

Il verso prosegue raccontando la bellezza del Golfo dei Poeti: “è una gemma di grande valor; hanno detto che Lerici, in fiore, è preziosa, più rara dell’or; questo golfo, ch’è tutto un incanto, è stato dipinto dal Grande Pittor. Oh bela Spezia, splendida perla sul mar…”.

Un richiamo alla storia e all’identità del territorio, che accompagna una vittoria attesa da quasi mezzo secolo e che ha riportato entusiasmo tra i sostenitori della borgata di Porto Venere. Lo striscione diventa così un modo per legare il trionfo sportivo alla memoria collettiva del Golfo dei Poeti e alle parole che da decenni ne celebrano il fascino. E che, in questo caso, sono anche l’affermazione della leadership tra le Borgate del Palio.

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