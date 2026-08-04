Pronto Soccorso, Nursind: “Turni massacranti e attese al Sant’Andrea e al San Bartolomeo, come faremo a resistere in attesa del Felettino?”

“Una situazione esplosiva, insostenibile e pericolosa sia per chi cura sia per chi ha bisogno di cure. Come segreteria territoriale del Nursind lanciamo l’ennesimo, drammatico grido d’allarme sulle condizioni dei Pronto Soccorso del Sant’Andrea della Spezia e del San Bartolomeo di Sarzana, una macchina già strutturalmente inceppata che viene esasperata anche dall’ondata di calore estivo e le conseguenze ricadono interamente sulle spalle del personale infermieristico medico e degli operatori sociosanitari, costretti a ritmi di lavoro serratissimi e a tratti disumani”. Così Assunta Chiocca della segreteria territoriale Nursind La Spezia, che aggiunge: “Un vero e proprio paradosso strutturale laddove anche ipotizzando un organico al completo e teoricamente sufficiente, le attuali strutture non sono più in grado di assorbire l’urto di un bacino d’utenza provinciale che continua a usare il Pronto Soccorso, pertanto, gli infermieri affrontano comunque turni massacranti, lavorano per ore senza sosta, in un clima di tensione perenne che impedisce persino le pause fisiologiche minime o il tempo di andare in bagno. I medici, pochi, stremati e costretti a turni lunghissimi, devono operare scelte cliniche complesse in contesti di costante emergenza. La mancanza di posti letto nei reparti li costringe a trasformarsi in gestori di un’area di degenza “fantasma” all’interno del Pronto Soccorso stesso. I pazienti: Ammassati nelle sale d’attesa e lungo i corridoi su barelle di fortuna, patiscono l’assenza di un adeguato condizionamento termico. Il caldo soffocante esaspera il dolore fisico e psicologico di chi aspetta, alimentando la frustrazione. Siamo del parere che se non si interviene a monte sulla disponibilità dei posti letto totali e sulla rete territoriale per alleggerire i due presidi, la situazione rimarrà bloccata ed il personale sanitario e i cittadini spezzini saranno costretti ad aspettare in queste condizioni disumane per ancora 2 anni. Come si farà a garantire la sicurezza e la salute pubblica per tutto questo tempo? Infermieri e medici sono esausti oggi: pensare di tirare avanti fino al 2028 senza riforme strutturali immediate è pura utopia. Dovremmo affidarci ai pronto soccorso limitrofi”.

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