Rapallo: Silvia Fenelli, stasera (alle 21) il rosario nella chiesa di Santa Maria

La morte di Silvia Fenelli ha suscitato immenso cordoglio a Rapallo: per la giovane età, 43 anni; il suo altruismo e la sua attività di volontaria; la notorietà della famiglia; il fatto di essere morta mentre attendeva di essere dimessa; lo steso incidente avvenuto in pieno centro
I familiari in un manifesto annuncia: “E’ andata in Paradiso”. E stasera, martedì 4 agosto alle 21, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Campo, verrà recitato il rosario in suo suffragio. Nel manifesto si specifica che la data del funerale verrà comunicata in seguito. Certamente il rito sarà affollato.