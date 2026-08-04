Ritorno al gessato come nell’anno della promozione in Serie A: lo Spezia presenta la nuova maglia casalinga

La nuova pelle dello Spezia per la stagione 2026-2027 è un omaggio alla storia, ma con lo sguardo rivolto al futuro. Nell’anno del 120esimo anniversario dalla fondazione del club, le Aquile hanno svelato la nuova maglia casalinga, caratterizzata dal ritorno del motivo gessato, una scelta stilistica che richiama uno dei periodi più importanti della storia recente della società. La divisa resta fedele alla tradizione: il bianco domina la scena, ma viene impreziosito dalle sottili righe verticali che restituiscono eleganza e personalità alla maglia. Un dettaglio che mancava dalla stagione 2019-2020, quella culminata con la storica promozione in Serie A. Una curiosa coincidenza vuole che anche allora il responsabile dell’area tecnica fosse Guido Angelozzi, tornato quest’estate alla guida del mercato aquilotto proprio nell’anno in cui il gessato fa nuovamente la sua comparsa.

Sul petto trovano spazio gli iconici caratteri “S” e “C”, simbolo dell’identità spezzina, mentre al centro campeggia lo Scudetto del 1944, omaggio alla leggendaria impresa dei Vigili del Fuoco della Spezia, elemento ormai imprescindibile della divisa bianca. Sul retro, appena sotto il colletto, è stato invece inserito il logo celebrativo dei 120 anni del club, a ricordare un traguardo storico per la società bianca. Non manca nemmeno uno dei dettagli più significativi degli ultimi anni. All’interno del colletto sono infatti riportate le celebri parole di Paolo Ponzo: “Ogni calciatore che veste questa maglia deve sentirsi da una parte onorato, dall’altra fortemente responsabile per ciò che rappresenta”. La divisa è già disponibile nello store fisico del club e in quello online.

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