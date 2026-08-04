“Santa in Giallo”: la partecipazione della scrittrice Alice Basso

Atena Ferraris lascia le sue indagini a Torino e viene a fare il bagno a Santa Margherita Ligure, insieme alla sua creatrice Alice Basso. A fare gli onori di casa è la biblioteca “A. e A. Vago” di Santa, con la direttrice Laura Cuoghi: un pomeriggio di “indagini balneari” tutto al femminile. L’arrivo in città di Alice Basso, una delle voci più riconoscibili e amate del giallo italiano contemporaneo, è a tutti gli effetti il primo degli eventi di Santa in Giallo 2026, che vedrà la sua settimana finale dal 20 al 27 settembre.

“Siamo molto felici di questa cosa – afferma Paolo Fizzarotti, direttore artistico e creatore del Festival, insieme a Stella Nosella e Marco Delpino – L’iniziativa di chiamare una scrittrice di gialli importante come Alice Basso è stata della biblioteca civica di Santa: ma i vertici della Vago hanno subito capito che non era giusto portare una giallista di alto livello a Santa, ignorando il fatto che un mese dopo nella stessa città sarebbe iniziato un festival della lettura gialla di primaria importanza. Santa in Giallo, infatti, è solo alla seconda edizione ma è già diventato un punto di riferimento per la letteratura di questo genere: basta guardare l’elenco dei semifinalisti, con i nomi e le case editrici presenti. La collaborazione con la biblioteca e quindi con l’amministrazione comunale è per noi importantissima, proprio perchè l’idea alla base di Santa in Giallo è quella di “fare rete”: unire le forze e remare tutti dalla stessa parte per il bene della città”.

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