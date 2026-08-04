Savona, asportato un fibroma uterino di 16 chili: intervento d’urgenza al San Paolo

Savona. Intervento eccezionale all’ospedale San Paolo di Savona, dove una donna di 40 anni è stata operata d’urgenza per l’asportazione di un fibroma uterino di circa 45 centimetri e del peso di 16 chilogrammi.

La paziente si era presentata in ospedale con nausea, vomito e forti dolori addominali. Gli esami hanno evidenziato un’occlusione intestinale provocata dalla compressione esercitata dalla massa, un fibroma già noto ma che, per le sue dimensioni, aveva finito per comprimere l’intestino rendendo necessario l’intervento chirurgico.

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