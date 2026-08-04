Sestri: sopralluogo al torrente Gromolo, lavori in corso fino a settembre

Da ufficio stampa Comune di Sestri Levante

Proseguono i lavori per la sicurezza idrogeologica del torrente Gromolo. Questa mattina tecnici e amministratori hanno effettuato un sopralluogo al cantiere per la costruzione del nuovo argine all’altezza del campo Andersen a tutela delle zone di via Nazionale, via Modena, via Vola, via Manzoni e via A. Romana Or.le. Grazie a questo intervento l’area, densamente abitata, non sarà più nella cosiddetta zona rossa andando così a migliorarne la sicurezza idrogeologica complessiva.

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