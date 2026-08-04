Un ponte tra Savona e Shanghai: il corso di laurea triennale in Ingegneria dell’Energia di UniGe diventa internazionale

Savona. In un momento in cui molti giovani liguri sono chiamati a scegliere il proprio percorso universitario, il Campus di Savona si conferma una realtà di eccellenza, capace di attrarre l’interesse di prestigiose istituzioni accademiche internazionali.

Il corso di laurea triennale in Ingegneria dell’Energia dell’università di Genova ha infatti siglato, a giugno, un importante accordo di doppio titolo con la Shanghai Polytechnic University (SSPU), tra le principali università tecnologiche della Cina. L’intesa rappresenta un significativo riconoscimento della qualità della formazione e del livello scientifico raggiunti dal Campus di Savona nei settori dell’energia, dell’innovazione e della sostenibilità.

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