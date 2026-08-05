Amt: “Nuova gestione, un disastro per gli utenti. Intervenga Salis

Da Lega Nord Salvini

Il vice capogruppo regionale della Lega Sandro Garibaldi, ha dichiarato:

“Tagli e disservizi Amt, è già domani? Solidarietà ai sindaci del territorio che giustamente si lamentano. In effetti la nuova gestione Amt è un disastro per gli utenti dell’entroterra e del Levante genovese. Sono stati programmati i tagli ai servizi scolastici per i Comuni di Castiglione Chiavarese, Cogorno, Coreglia Ligure, Mezzanego, Moneglia, Neirone, Serra Riccò, Torriglia, Zoagli, che per decisione di Amt il prossimo anno scolastico non saranno più rinnovati. Inoltre, si sono registrati forti disservizi sulla tratta Chiavari-Genova lungo la Val Fontanabuona, dove la ‘sperimentazione’ della nuova linea urbana, anziché extraurbana, ha aumentato i tempi di percorrenza di almeno 30 minuti e ha provocato il sovraccarico dei mezzi pubblici, che alla periferia genovese risultano già saturi di passeggeri. Si tratta di situazioni insostenibili per famiglie, lavoratori e studenti che usufruiscono dei mezzi di trasporto pubblico. Il sindaco della Città Metropolitana di Genova Silvia Salis intervenga con Amt affinché le giuste istanze presentate dai sindaci del territorio vengano accolte. Ricordo, in estrema sintesi, che il consiglio regionale lo scorso maggio ha approvato all’unanimità il disegno di legge del centrodestra che in sostanza concede circa 40 milioni di euro al Comune di Genova per Amt. L’azienda deve rimanere pubblica e offrire adeguati servizi in modo omogeneo sul territorio, senza escludere nessuno”.

» leggi tutto su www.levantenews.it