Angelozzi a CdS: “Nessuno ha aperto ad abbassarsi lo stipendio. E cosí non si può fare niente”

“I bilanci si fanno alla fine, al 2 di settembre. Fino ad adesso siamo contenti ma c’è tanto da fare, soprattutto in uscita. Il mercato è fermo per cui ci vuole pazienza e buona volontà ma alla fine speriamo di completare la rosa”. Tra una telefonata e l’altra Guido Angelozzi trova il modo di tracciare un punto sul suo primo mese abbondante alla guida dello Spezia. “Ero al telefono con l’agente di Aurelio, a me il Cagliari ancora non mi ha contattato. Non si capisce cosa vogliono fare”, racconta a Città della Spezia.

Quindici entrate, qualche uscita ma ancora qualcosa da fare nell’ultimo mese di mercato: “La squadra ha una fisionomia, il mister ha potuto lavorare su suoi concetti di gioco ma la squadra è da completare”, prosegue il direttore che parla poi di qualche possibile rientro, come quello di Ricci: “Matteo, cosí come Bastoni, ha dato disponibilità. Ci pensiamo ai ragazzi della vecchia guarda ma al momento abbiamo tanti giocatori. Se non facciamo le uscite non possiamo fare né Ricci né altri giocatori”.

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