Arpal, la boa di Capo Mele torna operativa: nuovi sensori per temperature oltre i 30 gradi

Liguria. La boa ondametrica di Capo Mele è tornata in mare con una strumentazione rinnovata che rafforza la capacità di monitorare lo stato del mar Ligure e i segnali dei cambiamenti climatici. Lo comunica Arpal, l’agenzia regionale per l’ambiente.
L’intervento di aggiornamento tecnologico ha interessato diversi sistemi di bordo; tra le novità più attese c’è il sistema di gestione del sensore della temperatura “superficiale” del mare (comunque misurata a circa due metri di profondità): adesso può arrivare fino a 35 °C, superando il precedente limite di 29.9 °C.