Borghetto, la voglia di riscatto di Davide Pisano: “Riparto con entusiasmo. Con Perrone e Reale un trio di cui sono soddisfatto”

Lo smacco del Borghetto retrocesso ai playout e lo smacco di Davide Pisano dopo l’avventura finita presto con lo Speranza. La voglia di riscatto, per l’ambiente granata e per l’ex mister rossoverde. Le motivazioni sono le stesse per provare a risalire, l’obiettivo dichiarato anche qualche giorno fa dal vicepresidente Alessio Reale. Della fame di rivincita, del mercato e del progetto Borghetto abbiamo parlato con il nuovo tecnico.

Cominciamo da quello che è successo l’anno scorso: l’esperienza con lo Speranza non è andata come volevi. Adesso come riparti?

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