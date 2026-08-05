Centrale 118, M5S Albisola: “La maggioranza riscrive i fatti, chiediamo rispetto della verità e del consiglio comunale”

Savona. “Le dichiarazioni diffuse dall’Amministrazione comunale in merito alla mozione sulla Centrale Operativa 118 non corrispondono a quanto realmente accaduto durante il Consiglio comunale del 30 luglio. È opportuno ricordare, innanzitutto, un fatto: il Sindaco Maurizio Garbarini non era presente alla seduta, che è stata presieduta dal Vicesindaco Luca Ottonello. Sorprende quindi leggere una ricostruzione dei fatti che omette passaggi fondamentali e tenta di attribuire all’opposizione responsabilità che non le appartengono”. Lo dichiara Stefania Scarone, Coordinatrice Provinciale M5S Savona.

“La mozione è stata presentata dal gruppo consiliare “Uniti per Albisola” – proseguono -, composto dai consiglieri Stefania Scarone (capogruppo), Serena Cello, Luca Proto e Piero Corona. Tutti e quattro i consiglieri sono intervenuti nel dibattito, illustrando le ragioni della proposta e sottolineando la necessità che il Consiglio comunale assumesse una posizione chiara e inequivocabile contro la chiusura della Centrale Operativa 118 di Savona, ritenuta un presidio essenziale per la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini”.

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