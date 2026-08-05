Ceriale, new entry in dirigenza: ecco Antonio Capezio

Il Ceriale ha annunciato lo staff tecnico di Marco Mambrin e contestualmente anche le figure della dirigenza biancoblù.
Tra queste spicca l’ingresso nell’ambiente cerialese di Antonio Capezio, per tanto tempo nella dirigenza della San Filippo Neri.
Confermate invece le altre figure principali, come Federico Fazio nel ruolo di vice allenatore.
Il comunicato
Il Ceriale Progetto Calcio comunica i tasselli che completeranno lo Staff Tecnico di Mister Marco Mambrin.
Ai già annunciati Cecco Bellinghieri (Responsabile Prima Squadra), Enzo Gaudino (Direttore Sportivo), Federico Fazio (Vice Allenatore) e Samuele Fantoni (Team Manager), il Club svela le altre fondamentali figure, tra conferme e qualche novità.