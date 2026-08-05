Cinque Terre un mare di libri, notte brasiliana venerdì 7 a Vernazza e scrittori di Liguria sabato 8 a Monterosso

Una notte brasiliana per “Cinque Terre un mare di libri”: venerdì 7 agosto alle 21.30 alla Calata Gente di Mare di Vernazza si terrà la presentazione del libro “In Brasile con Jorge Amado” di Roberto Francavilla (Perrone editore), seguito dal concerto “Da Genova a Bahia” del gruppo Mare di Voci. Una serata che unisce musica, letteratura e viaggio, accompagnando il pubblico lungo un ideale percorso che collega Genova alla città brasiliana di Bahia. Il concerto del gruppo Mare di Voci si intreccia con il volume In Brasile con Jorge Amado, nel quale Roberto Francavilla ripercorre luoghi, atmosfere e personaggi legati al grande scrittore brasiliano. Francavilla è traduttore, saggista e docente universitario, tra i maggiori studiosi italiani della letteratura portoghese e brasiliana. Nel corso della sua carriera ha tradotto numerosi autori lusofoni e approfondito il rapporto tra cultura europea e sudamericana attraverso saggi, conferenze e attività accademica. Recentemente ha pubblicato “Città senza demoni”, romanzo che è un atto d’amore per Clarice Lispector. Con In Brasile con Jorge Amado accompagna il lettore nei luoghi che hanno ispirato uno dei più grandi scrittori brasiliani del Novecento, raccontando il Paese attraverso la sua storia, la sua cultura e le sue tradizioni popolari.















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