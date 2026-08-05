Genova ancora da bollino rosso per il caldo anche venerdì 7 agosto

Genova. L’ondata di calore di questo inizio agosto continua a non dare tregua e sembra essere molto lunga e il bollettino del ministero della Salute per i prossimi giorni segnala ancora l’allerta massima, cioè il bollino rosso, per Genova.
Nel capoluogo ligure la giornata peggiore sembra essere quella di oggi con 26 gradi la temperatura alle 8 del mattino, 31 alle 14 e una massima percepita di 36° C. Nei prossimi due giorni una lievissima diminuzione: domani ancora 26° alle 8 del mattino, ma 30° alle 14 e una percepita di 35°, mentre venerdì 7 il calo di un grado si dovrebbe verificare anche alle 8 del mattino.