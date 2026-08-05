Il caldo frena anche le escursioni sui sentieri delle Cinque Terre

Le temperature elevate e l’afa mettono a dura prova tutti anche i turisti e i visitatori che decidono di esplorare le Cinque Terre. In queste settimane di caldo persistente si allenta la pressione sui sentieri più esposti al sole. Una situazione simile si era già registrata l’anno scorso, in passato solo il tipico caldo agostano era capace di rallentare le presenze; quest’anno invece la condizione si è presentata anche nelle settimane precedenti.

Le condizioni climatiche proibitive spingono i turisti verso una visita più tranquilla, sempre in area Parco, ma lontana da sentieri stretti, in forte pendenza ed esposti al sole. Unico caso “particolare”: una turista qualche settimana fa aveva perso un sentiero principale e con calzature non idonee, indossava un paio di ciabattine, si era addentrata in una zona più scoscesa. È stata raggiunta e tratta in salvo.

Il caldo pressante è una certezza ed esporvisi rappresenta un doppio rischio: per se stessi e per i soccorritori. Il Parco nazionale delle Cinque Terre ha investito nella comunicazione, multilingue, ai visitatori. Sono stati diffusi i consigli per difendersi dal caldo che invitavano a non intraprendere escursioni impegnative, un’azione che per il momento pare sia stata colta.

In particolare, in assenza di allerte specifiche o di provvedimenti di chiusura, la rete escursionistica resta accessibile, ma la prudenza deve prevalere. L’invito è quello di pianificare le attività all’aperto evitando il transito sui sentieri tra le 11 e le 17. Le raccomandazioni si fanno ancora più stringenti per il Sentiero Verde Azzurro, in particolare nei tratti compresi tra Monterosso, Vernazza e Corniglia, segmenti noti per la forte esposizione solare e la quasi totale assenza di zone d’ombra.

Per ridurre i rischi legati ai colpi di calore e all’affaticamento, l’indicazione è di consultare i bollettini meteo, prediligere itinerari di quota o boschivi e iniziare le camminate al mattino presto. È fondamentale muoversi con scorte d’acqua adeguate, abbigliamento leggero, cappello e occhiali da sole, effettuando soste frequenti e interrompendo la marcia al primo segnale di malessere, con la possibilità di allertare il numero unico di emergenza 112. Per limitare gli sforzi nelle ore centrali, i titolari della Cinque Terre Card possono inoltre usufruire gratuitamente dei bus navetta per raggiungere i borghi collinari e le vie d’accesso ai sentieri alti.

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