Il Museo dell’Emigrazione Italiana apre le porte gratis agli over 65 per il caldo e rilancia: “Raccontate una storia di emigrazione”

Genova. Il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana aderisce al programma “Estate Sicura” promosso dal Comune di Genova, mettendo a disposizione dei cittadini over 65 uno spazio climatizzato dove trovare gratuitamente ristoro per far fronte al caldo. L’iniziativa rientra nella rete di luoghi di accoglienza attivata dall’Amministrazione comunale per offrire punti di riferimento accessibili, confortevoli e sicuri durante il periodo estivo, con particolare attenzione alle persone più fragili. L’iniziativa sarà in vigore tutti i giorni da oggi fino al 15 settembre 2026.

Per il Mei, tuttavia, l’accoglienza rappresenta anche un’occasione di incontro e di condivisione. Durante il periodo di adesione al programma, i visitatori che sceglieranno di sostare negli spazi del museo potranno, se lo desiderano, raccontare un ricordo, un viaggio, una storia di emigrazione che riguarda la propria famiglia o la propria esperienza personale. Le testimonianze raccolte saranno il primo tassello di “Se ghe pensu” l’ archivio di memorie contemporanee che il museo valorizzerà attraverso un progetto culturale che prenderà vita in autunno, con l’obiettivo di dare voce alle esperienze di mobilità e migrazione genovese.

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