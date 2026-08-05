Il Primavera Ferrazza ceduto in Svizzera, allo Spezia quasi 200mila euro

Dalla Primavera dello Spezia alla Serie A svizzera. Diego Ferrazza, giovane attaccante classe 2006 dello Spezia, viene ceduto a titolo definitivo al Grasshopers, club militante nella massima serie elvetica. Particolarmente in evidenza nell’ultimo campionato Primavera con Claudio Terzi in panchina, Ferrazza aveva segnato otto reti, aiutando la squadra nel percorso che ha visto gli aquilotti sfiorare i play-off. Allo Spezia da anni, dopo essere stato acquistato da giovanissimo dall’Empoli, lascia via Melara per circa 200mila euro.
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