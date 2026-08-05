L’Avis di Porto Venere organizza due concerti per sensibilizzare sulla donazione di sangue

Anche quest’anno Avis comunale Porto Venere presenta la sua campagna di sensibilizzazione alla tematica della donazione del sangue. Forse ciascuno di noi nella sua storia personale o familiare è stato a contatto con l’esigenza di una trasfusione e per fortuna molti gravi incidenti o patologie si risolvono positivamente proprio grazie al meraviglioso mondo di donatori che in modo anonimo e gratuito mettono a disposizione il loro sangue. Sarebbe di fondamentale importanza che ciascuno di noi prendesse coscienza del fatto che “il sangue non si fabbrica… si dona” e soltanto se qualcuno porge il proprio braccio si aumenterà la possibilità di salvare vite. A questo proposito gli appelli si moltiplicano e così pure le campagne promozionali sia a livello locale che nazionale.

Ma non è mai abbastanza, il sangue è indispensabile in molteplici circostante, per le più svariate patologie ed occorre essere incisivi per veicolare il nostro invito a donare. E’ un gesto semplice, facile, utile a chi riceve il sangue e guadagna scampoli di vita, ma anche bello per chi dona. Solo chi ha donato capisce la felicità che si prova vedendo andare via quella sacca piena di sangue: a noi riempirla è costata poca fatica…ma qualcuno grazie a quel sangue aggiungerà giorni al suo cammino.

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