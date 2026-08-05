Le isole del Golfo protagoniste dell’obiettivo: torna il concorso fotografico di Assonautica

Per il sesto anno consecutivo la fotografia diventa uno strumento per raccontare uno dei simboli più affascinanti del territorio spezzino. È stata presentata questa mattina a Palazzo Civico la nuova edizione di “Le Isole del Golfo”, la mostra-concorso fotografica promossa da Assonautica con il patrocinio del Comune della Spezia, aperta a professionisti e semplici appassionati. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Pierluigi Peracchini, il presidente di Assonautica Piergino Scardigli, il vicepresidente Virginio Angelini, il direttore Romolo Busticchi e la dirigente dei Servizi culturali del Comune Rosanna Ghirri.

L’iniziativa invita i partecipanti a raccontare attraverso le immagini Palmaria, Tino e Tinetto, mettendone in risalto paesaggi, scorci e dettagli che ne esaltino il valore naturalistico e ambientale. Peracchini ha sottolineato come il concorso rappresenti non solo un’occasione per valorizzare la bellezza delle isole, ma anche uno strumento per accrescere la consapevolezza dell’importanza di tutelare un patrimonio che appartiene all’intera comunità.

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