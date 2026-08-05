Pallanuoto: il difensore Giobatta Valle è un nuovo giocatore della Rari Nantes Savona

Savona. Il Banco BPM Rari Nantes Savona comunica di avere raggiunto, in data odierna, l’accordo per le prossime due stagioni agonistiche, con il difensore Giobatta Valle.

Giobatta Valle è nato a Genova il 7 luglio 2006. Ha iniziato a giocare a pallanuoto nella Rari Nantes Arenzano, quindi è passato allo Sporting Club Quinto dove ha esordito in Serie A1. Ha giocato nell’Astra Nuoto Roma dove ha vinto il titolo giovanile, quindi, nella stagione 2024- 2025 è passato al C.N. Posillipo. Ha fatto parte delle Nazionali giovanili disputando i Campionati Mondiali ed Europei di categoria.

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