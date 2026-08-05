Pd spezzino, Montefiori vara la nuova segreteria: al via il percorso verso le amministrative

Il Partito Democratico spezzino entra nella fase di preparazione verso le prossime sfide politiche e guarda già alle elezioni amministrative che interesseranno il Comune capoluogo nel corso del prossimo anno. Il segretario dell’Unione Comunale del Pd della Spezia, Andrea Montefiori, ha infatti nominato la nuova segreteria comunale che lo affiancherà nell’attività politica dei prossimi mesi, con l’obiettivo di costruire un percorso di confronto con la città e definire le proposte programmatiche per il futuro del territorio. “Una squadra composta da figure con esperienza politica e professionale, affiancate da due giovani rappresentanti chiamati a portare uno sguardo dedicato alle nuove generazioni: Giulia Battolla, 27 anni, e Matteo Padula, 24 anni, ai quali sono state affidate rispettivamente le deleghe alle politiche giovanili e alla formazione e università”, spiega Montefiori.

Accanto al segretario Montefiori opereranno Andrea Massalongo Leoni, responsabile organizzazione; Roberta Bini, delega agli enti locali; Massimo Bonati, turismo e commercio; Tiziana Cattani, nuovo welfare locale e rapporti con il terzo settore; Luca Mastrosimone, politiche abitative e azione climatica; Piera Sommavigo, tutela degli animali, buone pratiche amministrative e nuove forme di partecipazione; Enrico Sassi, coordinamento delle attività per la definizione del programma del Pd; Marco Stamegna, economia, lavoro, rapporto città-Difesa e linea di costa; Claudia Vanni, scuola e politiche per l’infanzia.

Il lavoro della nuova segreteria sarà concentrato soprattutto sulla costruzione di un programma condiviso, attraverso un confronto con cittadini, associazioni, categorie economiche e realtà del territorio. L’obiettivo dichiarato è tornare a mettere al centro una visione di lungo periodo per la città, affrontando le principali trasformazioni che attendono la Spezia. Tra i temi individuati figurano la pianificazione urbanistica, lo sviluppo economico, la gestione delle aree Enel e militari, il futuro del fronte mare, il turismo, il commercio, il welfare locale, il trasporto pubblico, il verde urbano, il contrasto al cambiamento climatico, le politiche abitative, la sicurezza urbana, la cultura e lo sport. Un’agenda che accompagnerà il Pd spezzino nei mesi che porteranno alla definizione della proposta politica per le amministrative, con l’ambizione di aprire un confronto sulla città che verrà e sulle nuove prospettive di sviluppo del capoluogo.