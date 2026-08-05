Porro e Ciangherotti: “Troppi monopattini senza targa ad Albenga. Le regole valgono per tutti”

Albenga. “Ieri pomeriggio, durante un banchetto in viale Pontelungo, mentre la gente si fermava a parlare dei tanti disagi legati alla sicurezza del quartiere, siamo rimasti allibiti dal continuo via vai di monopattini utilizzati per le consegne del ‘mercato local’, molti dei quali apparentemente privi della targa prevista dalle nuove disposizioni del Codice della strada”.

Lo hanno affermato Cristina Porro ed Eraldo Ciangherotti, che hanno proseguito: “A un certo punto ci siamo guardati e ci siamo posti una domanda, con un pizzico di ironia: ma l’assessore Vannucci, che ha la delega alla Polizia Locale, quando organizzerà la prima ‘Giornata del Monopattino’ in collaborazione tra Polizia locale, Polizia stradale e Carabinieri?”

» leggi tutto su www.ivg.it