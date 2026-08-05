Prosegue e si consolida il percorso di recupero e valorizzazione del Teatro Sivori: presentato lo stato avanzamento lavori e i nuovi progetti

Finale Ligure. Continua e si consolida il percorso di recupero e valorizzazione del Teatro “Camillo Sivori” di Finale Ligure, costruito tra il 1867 e il 1868 su progetto dell’ingegner Giorgio Finocchio e inaugurato lo stesso anno con il nome del celebre violinista concittadino, unico allievo di Paganini.

Realizzato secondo il classico modello a ferro di cavallo, con affreschi di Luigi Baroni e un sipario dipinto da Giovanni Quinzio, il teatro fu chiuso nel 1956 per inagibilità e rimase abbandonato per quarant’anni, prima che dal 1996 prendessero avvio i primi interventi di restauro e consolidamento, proseguiti negli anni grazie al contributo di numerosi enti pubblici e privati.

» leggi tutto su www.ivg.it