Punta Vagno, nuova area cani al posto dell’ex Mondobimbo. E anche il ristorante verrà demolito

Genova. Sorgerà un’area cani al posto dell’ex Mondobimbo, l’edificio demolito quasi un anno fa nei pressi della spiaggia di Punta Vagno, per anni abbandonato al degrado e trasformato in ricovero per sbandati e senzatetto. Lo ha annunciato l’assessora Arianna Viscogliosi durante la commissione consiliare a Tursi per fare il punto sulla sicurezza nella zona di corso Italia: da un lato le criticità legate a bivacchi e accampamenti abusivi verso la Foce, dall’altro le violenze che ogni estate si porta dietro la movida dei locali notturni, quest’anno sfociate nell’omicidio del 29enne Edoardo Corrieri.

La decisione di realizzare il nuovo spazio verde è stata comunicata dall’Autorità di sistema portuale. Ma c’è un’altra novità: anche l’ex pizzeria Puntavagno, che da tempo ha chiuso i battenti, verrà demolita dall’ente di Palazzo San Giorgio che gestisce le concessioni demaniali in quell’area. “Avevamo dovuto murare gli accessi perché l’immobile era stato occupato”, ha ricordato l’assessora Viscogliosi mettendo l’accento sulla riattivazione della spiaggia ex Capo Marina che “ha dato uno slancio positivo alla rigenerazione di quell’area” in attesa dello skate park che vedrà la luce nei giardini Govi.

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