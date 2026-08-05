‘Santa’: ieri al Bindi, con gli “Unleaded” per la Protezione Civile

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine (testo e foto)

Come tutti gli anni, tra gli eventi proposti per l’estate sammargheritese, ha avuto spazio quello organizzato da “Radio Club Levante”, con la guida di Marco Ferrini, allo scopo di sovvenzionare la propria Associazione per la Protezione Civile.

Nell’area dell’ Anfiteatro Bindi, serata dedicata alla musica italiana, con gli “Unleaded”, Gruppo musicale genovese, già stato ospite lo scorso anno. Il complesso, composto da 6 bravi strumentisti, comprese due vocalist, ha offerto un’ampia carrellata di motivi che abbracciano un lungo periodo ed i più vari generi musicali nazionali. Dalla musica cantautorale, a brani rock, dagli anni 60, al 2000,con, per l’occasione, una parte dedicata a due “grandi” recentemente scomparsi: Ornella Vanoni e Gino Paoli.

Posti a sedere tutti occupati, sia nella “platea” allestita dall’amministrazione comunale, sia sulle gradinate retrostanti il piazzale, con applausi e cori di accompagnamento da parte del pubblico.

Non va dimenticata la parte benefica dell’evento. A fianco del pubblico, infatti, i “ragazzi” della Protezione Civile, hanno allestito un ampio banchetto destinato alla lotteria, con tantissimi premi, messi in palio dai numerosi sostenitori. La lotteria, pubblicizzata anche dagli “Unleaded”, dal palco, durante il loro concerto, ha avuto un ottimo successo, ed il risultato contribuirà a sovvenzionare le costanti spese in cui incorre Radio Club Levante per la sua missione di soccorso continuo.

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