Savona, fugge all’alt della polizia mettendo in pericolo agenti e pedoni: centauro arrestato

Savona. Nella notte di sabato un motociclista ha ignorato l’alt intimato dagli operatori della Polizia Stradale, impegnati in un posto di controllo nei pressi della Darsena di Savona, dando così inizio a una pericolosa fuga.

Il centauro, dopo aver quasi investito il poliziotto che gli aveva indicato di fermarsi, ha proseguito la corsa con una condotta estremamente pericolosa, destreggiandosi tra le numerose persone che affollavano i locali della movida e impedendo agli agenti di raggiungerlo senza esporre i presenti a un concreto pericolo.

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