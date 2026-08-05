Sulpizio al Rally Piemonte da neo papà: “Non sono riuscito a correre come avrei voluto”

Si è conclusa con un decimo posto assoluto e la sesta posizione nel confronto dedicato agli interpreti del Campionato Italiano Rally Promozione, la partecipazione di Liberato Sulpizio al Rally Regione Piemonte, quinto appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally. Il portacolori di BB Competition, affiancato da Manuel Fenoli sulla Skoda Fabia RS di MM Motorsport, ha concluso sulle impegnative strade delle Langhe una gara che gli ha consentito di incamerare punti importanti per la classifica tricolore.

Il pilota laziale ha affrontato l’impegno del fine settimana con un approccio particolarmente prudente, complice il momento speciale vissuto in famiglia dopo la recente nascita della figlia, circostanza che non gli ha permesso di essere completamente focalizzato sul confronto.

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